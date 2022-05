L’agente FIFA Furio Valcareggi è intervenuto a Febbre a 90 parlando dello scudetto in chiave partenopea. Che cosa è mancato al Napoli per lottare fino in fondo con le milanesi? “Senza Spalletti il Napoli avrebbe fatto peggio, gli azzurri hanno perso ad Empoli in maniera rocambolesca, non credo sia colpa del tecnico. Il Napoli ha perso un’opportunità con una squadra che nei suoi big ha avuto qualche frenatina, e nonostante tutto sono stati sempre lì attaccati alla vetta. Poi disputare la Champions è una grande cosa, del resto Luciano ha fatto sempre ottime cose anche il prossimo anno".