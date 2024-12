Parlando ai canali ufficiali dell'Udinese dopo la partita col Napoli, il tecnico bianconero Kosta Runjaic invita l'ambiente friulano ad avere pazienza per Alexis Sanchez, tornato a disposizione dopo i problemi fisici di inizio stagione: "È stato tre mesi fuori e non ha fatto la preparazione per cui dobbiamo essere cauti con lui e già averlo in panchina oggi era eccezionale, ma oggi per me non era la gara adatta per rischiarlo. Vedremo giorno per giorno quando sarà pronto per partire dall’inizio".