Era ritenuto uno dei talenti più interessanti della nidiata dell'Inter Primavera di fine anni Duemila. La sua carriera si è poi sviluppata tra le serie minori, dove si è ritagliato un ruolo importante in particolare quest'anno, quando con 10 gol e sette assist è stato uno dei trascinatori del Modena neopromosso in Serie B. Luca Tremolada, un passato anche all'Arezzo, parla ai microfoni di Amaranto Magazine rivelando di non avere ancora abbandonato l'idea di tornare a calcare i palcoscenici più importanti: "Ho firmato a Modena nello stesso giorno in cui due anni prima avevo debuttato in serie A. L'ho preso come un segnale del destino, perché il mio sogno è tornare a giocare a San Siro. Spero di riuscirci. Ho un rimpianto legato al Brescia: tra infortuni e scelte societarie, non ho avuto modo di dimostrare che nella massima categoria potevo starci. Però non si sa mai".