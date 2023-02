Superata l'operazione alla cistifellea, Antonio Conte potrebbe già presentarsi alla guida del Tottenham per il big match contro il Manchester City. Ad annunciarlo è il suo storico vice Cristian Stellini, intervenuto in conferenza stampa: "Domani sapremo se potrà essere in panchina contro il Manchester City. Non stava bene già la scorsa settimana, ma pensavamo fosse influenza, perché stava girando tra i giocatori.

Poi domenica ha scoperto che cosa aveva e mi ha chiamato per spiegarmi la situazione: il primo ad essere sorpreso e deluso era lui. Ma la prima cosa che mi ha detto è che dovevamo continuare a lavorare: abbiamo parlato costantemente, salvo quando è stato operato. Ma appena si è ripreso mi ha spiegato come preparare la partita, cosa tenere d’occhio in allenamento, cosa trasferire ai giocatori e come preparare la squadra per la partita difficile contro il City. Antonio però sa bene quello che gli è successo, che ha subito un’operazione: deve stare attento, ma la cosa più importante è che recuperi il prima possibile”.