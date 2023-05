Annata speciale per Luciano Spalletti che dopo la straordinaria stagione che ha portato allo Scudetto, regalando a Napoli un sogno agognato per ben trentatré anni e aver conquistato il Trofeo mancante nel suo Palmares, scrivendo la storia di sé stesso e della sua squadra. Un'impresa indimenticabile per un popolo intero e per sé stesso che per suggellare il tutto lo ha portato a ricalcare le orme di Stefano Pioli, suo predecessore sul podio più alto d'Italia.

Come fatto dall'allenatore parmigiano lo scorso anno, anche il tecnico azzurro ha inciso sulla sua pelle lo scudetto con un tatuaggio che mette in mostra il logo del Napoli e del tricolore con tanto di 'tre' sopra a ricordare, per l'appunto, il terzo titolo della società partenopea.