Tra gli ambasciatori del progetto Football Unites the World della FIFA c'è anche l'ex attaccante dell'Inter David Suazo, che ai microfoni del sito ufficiale della FIFA si lascia andare ai suoi ricordi legati ai Mondiali del 2010 in Sud Africa, i penultimi disputati dalla sua Nazionale, l'Honduras: "I miei primi ricordi della Coppa del Mondo sono molto belli, perché legati al ritorno alla fase finale dell'Honduras dopo 28 anni. È stato indimenticabile. Immagina cosa significava per l'Honduras. Era come se fossimo ai Mondiali per la prima volta. Per noi è stato come vincere la Coppa del Mondo.