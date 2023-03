Matias Vecino, colui che nel 2018 col suo gol proprio alla Lazio regalò all'Inter l'epico ritorno in Champions League, punisce il Napoli di Luciano Spalletti, suo ex allenatore in nerazzurro, sbancando il Maradona. Ma il tecnico dei partenopei, intervistato da DAZN, non vuole sentire parlare di 'tradimento' da parte del giocatore uruguayano: "Non sono stato tradito, qui ognuno deve fare il meglio che può. In questo sport il rapporto che c'è stato in precedenza non deve intaccare la volontà di cercare punti"