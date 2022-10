L'Inter non dimentica di festeggiare il 46° complenno di Santigo Solari. "In campo spiccava per la sua eleganza nei movimenti e la sua intelligenza tattica - esordisce il club nerazzurro nel suo comunicato -. Santiago Solari arriva all'Inter nell'estate del 2005, restando per tre stagioni, dove ha collezionato 7 reti in 71 presenze. Nella sua avventura in nerazzurro ha vinto 3 Scudetti, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe Italiane. Tra i suoi gol più celebri c'è sicuramente quello realizzato di tacco contro l'Udinese. Oggi Santiago Solari compie 46 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano!".