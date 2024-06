Giornata di festa per Wesley Sneijder che compie oggi 40 anni. Il centrocampista olandese, fantasista dell'Inter del Triplete, viene festeggiato dal club nerazzurro sui social e in lungo comunicato: "Talento, grinta e fantasia gli hanno permesso di diventare un tassello fondamentale nella cavalcata nerazzurra verso il Triplete. Tantissime le giocate con le quali ha lasciato il segno grazie ad un mix perfetto di classe e personalità", si legge su Inter.it.

In un altro passaggio di ricordano i sei trofei conquistati a Milano ("Il centrocampista olandese è stato assoluto trascinatore dell'Inter negli anni in cui ha difeso la maglia nerazzurra. In totale ha vinto 1 Scudetto, 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Champions League e 1 Mondiale per Club) e i 22 gol con l'Inter, oltre all'ingresso nella Hall of Fame dell'Inter (quarto centrocampista dopo Matthäus, Stankovic e Cambiasso=.

QUARTO POSTO NEL PALLONE D'ORO

Dopo aver vinto tutto nella stagione 2009/10 l'olandese è riuscito a sfiorare il podio del Pallone d'Oro, posizionandosi al quarto posto della graduatoria.