Decisamente tormentato l'avvio dell'avventura al Paris Saint-Germain per Milan Skriniar, finito nella bufera per le recenti prestazioni tutt'altro che positive.

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale slovacca, l'ex interista fa però capire di non essere toccato minimamente dalle critiche di tifosi e media: "non mi influenza in alcun modo, né mi fa deragliare in alcun modo. Non leggo spesso i media e certamente non i post su Internet, quindi non mi tocca affatto. Per me è importante quello che mi dice l'allenatore e quanto è soddisfatto di me. Finora ho giocato tutte le partite, quindi probabilmente è soddisfatto di me. Mi sento supportato dall'allenatore. Parla anche con gli altri giocatori, ma mi ha detto che gli piace che io provi a spingere anche nel gioco dei passaggi. Ecco come vuole giocare con il PSG, non dobbiamo calciare vua il pallone inutilmente. Da questo punto di vista è soddisfatto e vede progressi graduali nella squadra. Abbiamo ancora margini di miglioramento, lo confermano i risultati, ma il tecnico sottolinea che abbiamo del potenziale. Credo che le cose potranno solo migliorare".