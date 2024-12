Continua la tumultuosa vicenda tra Wanda Nara e Mauro Icardi, con nuovi episodi che hanno infiammato ulteriormente la loro battaglia personale e legale. L’ultimo capitolo si è consumato a Buenos Aires, dove Wanda ha sfrattato l’ex marito dalla sua abitazione in un lussuoso quartiere della capitale argentina, scatenando una serie di accuse reciproche.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la scintilla è stata la notifica del provvedimento di divorzio ricevuta da Wanda, che ha portato l’imprenditrice a recarsi in piena notte presso l’appartamento, accompagnata dal suo entourage. Qui ha intimato a Mauro di lasciare immediatamente la casa. Al suo rifiuto, Wanda ha chiamato la polizia, sostenendo che l’ex marito nascondesse armi nell’abitazione. Gli agenti hanno perquisito l’appartamento per cinque ore senza trovare nulla.

Dopo aver lasciato la casa, trovando ospitalità presso un amico, Icardi ha reagito presentando una controdenuncia. Il calciatore argentino sostiene che Wanda gli avrebbe sottratto gioielli, orologi di valore e denaro contante. In merito allo sfratto, Wanda ha dichiarato ai media: "Gli ho prestato la mia casa con il cuore, come faccio anche con Maxi López, ma poteva restarci fino al 25 novembre. Poi mi serviva per motivi personali".