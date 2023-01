Era uscito claudicante dalla sfida alla Fiorentina non lasciando promettere nulla di positivo e l'esito degli accertamente effettuati hanno confermato le prime impressioni del campo per Andrea Pinamonti, vittima di un problema muscolare nella sconfitta contro i toscani. Come annunciato dal Sassuolo, l'ex attaccante nerazzurro ha infatti riportato una distrazione al flessore della coscia destra che lo costringerà a restare fermo ai box. La situazione verrà monitorata di giorno in giorno, in modo da stabilire con esattezza i tempi di recupero della punta.