Nuova avventura per l'ex nerazzurro Trent Sainsbury, meteora dell'Inter nella stagione 2016-17 dove colleziona appena una presenza da subentrato con l'Udinese prima di far ritorno in Cina allo Jiangsu Suning. Un'esperienza brevissima quella in Serie A per l'australiano, pronto adesso a cambiare la propria carriera calcistica abbandonando l'Europa e scegliendo il Qatar firmando un annuale con l'Al-Wakrah.