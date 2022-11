Guarito dal Covid, il Fenomeno Ronaldo non ha perso tempo e si è immediatamente 'catapultato' a seguito della Nazionale brasiliana. Costretto a saltare la gara d'esordio contro la Serbia per via della positività, Ronie ha prontamente recuperato questo pomeriggio in compagnia di buoni amici: "Niente è come guardare la nostra Nazionale accanto a queste bestie" scrive su Instagram a corredo di una foto che lo ritrae a fianco di Kakà, Cafu, Roberto Carlos, Simeone e Djorkaeff mentre si gode Brasile-Svizzera.