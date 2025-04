C'è anche Patrick Vieira nella short list dei candidati per la panchina della Roma del futuro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l'ex centrocampista dell'Inter e attuale tecnico del Genoa è uno dei nomi segnalati da Claudio Ranieri (futuro dirigente del club) e dal ds Florent Ghisolfi alla proprietà giallorossa. Intanto il tecnico della Roma ha dribblato la domanda sul francese in conferenza stampa: "Non parlerò mai più di allenatori", la breve risposta.

In lizza, aggiunge la rosea, ci sono anche altri due ex nerazzurri, ovvero Stefano Pioli e Roberto Mancini, ma anche Vincenzo Montella. Nessuna conferma invece, almeno al momento, su Massimilano Allegri e Maurizio Sarri.