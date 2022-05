Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Roma-Leicester, ritorno della semifinale di Conference League, per parlare anche di José Mourinho.

"Lo abbiamo fatto anche per serate come queste, è il leader giusto per tutto il lavoro che fa, ha un’unione incredibile con tutti, è l’uomo giusto per guidare la Roma al successo", le sue parole sullo Special One.