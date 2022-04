Fermo dallo scorso gennaio, dall'addio al Watford, Claudio Ranieri si dice nostalgico della panchina. L'ex allenatore, tra le altre dell'Inter, si è confessato ai microfoni di AS dove ha ammesso: "Mi manca il calcio, è la mia vita. Non vedo l'ora di essere chiamato per un bel progetto, in un club ambizioso. Voglio tornare al lavoro, non ci penso a fermarmi. Mi annoia stare a casa, non essere in giro per il mondo ad allenare. Non ho mai contato le squadre che ho allenato. Anzi, a dire il vero secondo me sono poche e ho ancora molta strada da fare".