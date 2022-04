Sfuma per Hector Cuper, ex allenatore dell'Inter, il sogno di partecipare a Qatar 2022 alla guida del Congo. La nazionale guidata dal tecnico argentino, infatti, ha perso 4-1 in casa del Marocco (in gol anche Hakimi, autore della quarta rete) e resta quindi fuori dalla fase finale della competizione dopo l'1-1 della gara d'andata.