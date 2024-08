Mala tempora currunt per Milan Skriniar. Il difensore slovacco, che nell'estate 2023 si è unito al Paris Saint-Germain a parametro zero spiazzando e non poco la dirigenza e i tifosi nerazzurri, non è nella lista dei convocati di Luis Enrique per la partita di stasera al Parco dei Principi contro il Montpellier, esordio interno in Ligue 1 dei campioni in carica. La scelta è dell'allenatore stesso, perché Skriniar si è allenato regolarmente e non ha alcun problema fisico.

Ennesimo segnale al centrale del fatto che il PSG non ha più intenzione di puntare su di lui e che è meglio che si trovi un'altra squadra entro il termine della finestra di mercato attuale.