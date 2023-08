Con lo scambio Vlahovic-Lukaku che si allontana (i Blues sono vicini a Balogun), restano poche possibilità per Lukaku: Roma, Milan o Arabia Saudita, al momento. Dell'ex attaccante dell'Inter oggi ha parlato anche il tecnico Pochettino: "Non è cambiato nulla, se la società troverà una soluzione me lo comunicher, e io ne prenderò atto. Ma al momento ho solo accettato una situazione di fatto che ho trovato qui. Non sono riuscito a cambiare nulla".