Kyle Krause, presidente del Parma, ha aperto la conferenza stampa di presentazione di Cristian Chivu come nuovo tecnico dei ducali motivando la scelta di esonerare di puntare suul romeno, che in curriculum ha solo esperienze nelle giovanili dell'Inter: "Sono entusiasta di aver portato a Parma quella che era la nostra prima scelta, racchiude tutto quello che stavamo cercando in un allenatore - le sue parole -. Mi basta citare il fatto che Cristian a soli 21 anni era già leader in una squadra importante a livello europeo, l'Ajax. Un esempio di grande leadership e questo è alla base della nostra filosofia. La prima volta che ci siamo confrontati abbiamo capito di condividere la stessa filosofia. Auguro a lui grande successo, il suo successo sarà il nostro. Darò a lui tutto il supporto necessario affinché questo possa esser realizzato".