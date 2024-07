Gabriele Oriali, che ha seguito Antonio Conte nella nuova avventura di Napoli, illustra quello che è il suo compito nel corso di un incontro pubblico avvenuto durante il ritiro di Castel di Sangro: "Io sono il coordinatore dello staff tecnico, ma il ruolo quello più importante è la responsabilità che ho nella gestione della prima squadra e di tutte le persone che lavorano attorno alla prima squadra. Si tratta di una grande responsabilità e me la prendo più che volentieri, perché ho la convinzione che comunque si possa fare e costruire qualcosa di valido".

L'ex dirigente interista si dice carico per la nuova avventura, travolto dalla passione dei tifosi: "Ho avuto la fortuna di andare a Napoli e toccare con mano la vostra passione e il vostro entusiasmo contagioso. E dico di conseguenza: onoreremo noi voi, onoreremo la società, la città e tutti i tifosi napoletani. Non promettiamo illusioni e neanche sogni, ma da parte nostra il massimo impegno per raggiungere qualsiasi obiettivo, che può essere qualsiasi non dico cosa. Vi saluto veramente dal profondo del mio cuore, un'accoglienza così non l'ho mai avuta, e faremo di tutto per ripagarvi questo affetto".