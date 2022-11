"Oggi Lele Oriali, nato a Como il 25 novembre 1952, compie 70 anni". Lo ricorda l'Inter con un comunicato ufficiale in cui viene ripercorsa a grandi linee la carriera del legendario mediano nerazzurro: "Campione del Mondo con l'Italia 1982, ha vestito la maglia nerazzurra già dal Settore Giovanile, prima di diventare un punto di riferimento della Prima Squadra con cui è sceso in campo per 392 volte dal 1970 al 1983.