André Onana si dice sicuro che la stagione di debutto in Premier League, non particolarmente felice per lui, servirà per migliorare in vista della prossima. L'ex portiere dell'Inter la afferma dal ritiro pre-stagionale della formazione inglese negli Stati Uniti: "L'anno scorso mi aiuterà, al 100%". Quando ti trasferisci in un nuovo paese, alcune persone hanno bisogno di tempo per sentirsi bene e giocare bene. Gli errori fanno parte della vita. Chi non commette errori? Sono abbastanza grande per accettare questo tipo di responsabilità".

Onana non rimpiange comunque la scelta di dire sì ai Red Devils: "Questo club è uno dei più grandi al mondo e per giocare qui servono molta personalità e carattere ed è quello che devi dimostrare in campo".