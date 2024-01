Ancora una delusione per André Onana che dopo quanto accaduto durante il Mondiale del Qatar e dopo l'iniziale indecisione se accettare o meno la convocazione per la Coppa d'Africa attualmente in corso, e la brutta avventura per le condizioni climatiche avverse che hanno ritardato il suo arrivo al ritiro del Camerun prima della partita contro la Guinea, si è ritrovato ancora una volta di fronte ad una brutta sorpresa.

Dopo l'1-1 contro la Gambia, partita alla quale non ha partecipato, e il ko per 3-1 contro il Senegal, match giocato da titolare, Rigobert Song, commissario tecnico del Camerun noto per gli screzi con l'estremo difensore, ha deciso di escludere l'ex portiere dell'Inter dall'undici titolare per la partita contro il Gambia, decisiva al prosieguo del Camerun nella competizione. Al suo posto, il ct camerunese ha preferito schierare Fabrice Ondoa, portiere del Nimes, club di Ligue 2 francese. Una scelta che l'ex nerazzurro non ha accolto volentieri e che al contrario ha portato il portiere dello United ad uno scontro con l'altro grande ex nerazzurro, nonché presidente della Federcalcio camerunese, Samuel Eto'o.

Secondo la stampa africana Onana avrebbe rivolto parole pesanti nei confronti del leggendario numero 9 dell'Inter del Triplete che differentemente dal connazionale ha preferito mantenere un atteggiamento pacato, distaccato e quasi di indifferenza.