“Elmetto in testa ed interismo, Mister Chivu la Nord è con te”. Lo striscione della Curva Nord nerazzurra è eloquente: supporto totale a Christian Chivu, pronto a iniziare la sua avventura sulla panchina dell'Inter, partendo dal Mondiale per Club, fino poi ad arrivare alla prossima stagione. Un passo alla volta, per combattere con i migliori ingredienti.