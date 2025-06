Cura Luis Enrique quella di cui ha beneficiato Ousmane Dembélé quest'anno al PSG, dove l'attaccante francese è praticamente rinato come ammette lo stesso giocatore a France Football: "Quando arrivi davanti alla porta sei un po’ più lucido, perché ti trovi proprio al centro. E poi, appena tocco il pallone, ho uno o due avversari da saltare prima di poter tirare o servire un assist. Invece, se giochi largo a destra, devi affrontare l’esterno, il terzino sinistro, il centrocampista che rientra, il difensore centrale... Alla fine arrivi davanti alla porta e il tiro finisce alle stelle" ha detto a proposito dell'intuizione del tecnico spagnolo di spostarlo al centro dell’attacco prima di svelare un rituale che in finale di Champions League non ha funzionato... ma solo personalmente: "Dall'inizio dell'anno entro in campo sempre con l'idea di segnare tre gol - ha raccontato -. E se poi ne faccio uno o due, va bene lo stesso".