Con la partecipazione al Mondiale per Club, Peter Shalulile, attaccante del Mamelodi Sundowns FC, sarà il primo giocatore della Namibia a prendere parte a un torneo FIFA di primo livello senior: "È un risultato enorme, mi auguro che molti altri namibiani raggiungano quella fase perché è possibile", ha detto parlando a FIFA.com Shalulile, che ha giocato a due tornei Africa Cup of Nations per la Namibia e ha capitanato la squadra che ha battuto la Tunisia 1-0 nel 2024 per rivendicare la loro prima vittoria in assoluto nella competizione. "Perché se posso andarci io, significa che tutto è possibile I namibiani sono entusiasti, saranno seduti nelle loro case, incollati agli schermi televisivi, in attesa di vedere il loro ragazzo fare bene nella Coppa del Mondo FIFA (Club)", ha chiosato Shalulile, che difenderà i colori del Mamelodi Sundowns FC contro Ulsan HD (17 giugno), Borussia Dortmund (21 giugno) e Fluminense FC (25 giugno).

Il torneo aprirà le porte a giocatori come Shalulile, che provengono da Paesi che non sono mai apparsi a una Coppa del Mondo FIFA™ per le squadre nazionali. Degli 81 paesi che avranno giocatori al torneo, 22 - Albania, Armenia, Burkina Faso, Congo, Repubblica Dominicana, Gabon, Georgia, Guatemala, Guinea, Guyana, Lussemburgo, Mali, Montenegro, Mozambico, Namibia, Palestina, Siria, Tanzania, Uganda, Uzbekistan, Venezuela e Zimbabwe - non hanno mai giocato a una Coppa del Mondo FIFA. Questo nonostante molti di questi paesi - come il Mali che sarà rappresentato da otto giocatori - producano regolarmente talenti per i club all'estero.

Il gabonese Denis Bouanga, che milita del Los Angeles Football Club, ha segnato il gol che ha dato al club di MLS una vittoria per 2-1 sul Club América nella partita play-in che è valsa lo slot finale al torneo: "Per me, è stato un momento magico e il miglior gol della mia carriera in termini di emozioni. Quando ho visto la palla entrare, ho avuto la pelle d'oca", ha detto Bouanga, che è nato in Francia e ha giocato per Lorient, Nîmes e Saint-Étienne in Ligue 1 prima di unirsi al Los Angeles Football Club nel 2022.

"È stato così bello vedere l'intero stadio scoppiare di gioia e vedere anche la mia famiglia felice. Vedere un'intera squadra riunirsi, poi segnare questo gol che significava che ci siamo qualificati, è stato un momento davvero unico e indimenticabile per me - ha detto -. Sono molto orgoglioso di prendere parte a questo torneo importante, che riunisce i 32 migliori club del mondo. Tuttavia, per me, non era una questione di qualificarsi. È stata una finale; l'abbiamo vinta, ed è meraviglioso per Los Angeles".

In tutto, 80 paesi hanno preso parte alla Coppa del Mondo FIFA nel corso della sua storia, uno in meno rispetto al numero rappresentato alla Coppa del Mondo FIFA per club inaugurale.

Il Venezuela è tra quelli senza un'apparizione in Coppa del Mondo FIFA finora, ma sarà rappresentato da sei giocatori negli Stati Uniti, tra cui Telasco Segovia, centrocampista dell'Inter Miami CF. "È un giocatore che, chiaramente, ha un'ottima tecnica, ha qualità, lavora sodo anche quando si tratta di difendere e, soprattutto, ciò che sottolineo di più di lui è il suo gioco di raccordo", ha detto l'allenatore dell'Inter Miami CF Javier Mascherano. "È un giocatore a cui piace molto connettersi con i suoi compagni di squadra, cerca, con il suo passaggio, di connettersi davvero con i suoi compagni di squadra".