Il Mondiale per Club sta per iniziare, ma quali sono i 20 giocatori più pagati a prendere parte alla competizione? Ben 6 sono dell'Al Hilal di Simone Inzaghi. Come riportato da Calcio&Finanza, nonostante l'assenza di Cristiano Ronaldo, l’Arabia Saudita resta la grande protagonista dal punto di vista economico.

Nessun giocatore dell'Inter è presente nella top20. Lautaro Martinez, il più pagato dei nerazzurri, percepisce 9 milioni di euro netti a stagione. Al 20esimo posto troviamo infatti Bernardo Silva con un ingaggio da 10,1 milioni netti. Solo Vlahovic, tra i giocatori della Serie A, è presente nella classifica al 17esimo posto, con 10,5 milioni di euro netti a stagione.

Ecco la top20:

Kalidou Koulibaly, Al Hilal – 34 milioni netti

Sergej Milinkovic-Savic, Al Hilal – 24,5 milioni netti

Aleksander Mitrovic, Al Hilal – 24,5 milioni netti

Malcom, Al Hilal – 17,6 milioni netti

Ruben Neves, Al Hilal – 16,9 milioni netti

Joao Neves, Al Hilal – 15 milioni netti

Kylian Mbappé, Real Madrid – 15 milioni netti (31,2 lordi)

Harry Kane, Bayern Monaco – 13,3 milioni netti (25 lordi)

Erling Haaland , Manchester City – 12,6 milioni netti ( 22,9 lordi)

Mohamed Salah, Liverpool – 11,8 milioni netti (21,4 lordi)

Lionel Messi, Inter Miami – 11,8 milioni netti (17,7 lordi)

Manuel Neuer Bayern Monaco – 11,1 milioni netti (21 lordi)

Ousmane Dembélé, Paris Saint Germain – 11 milioni netti (20 lordi)

Thomas Müller, Bayern Monaco – 10,9 milioni netti (20,5 lordi)

David Alaba, Real Madrid – 10,8 milioni netti (22,5 lordi)

Leroy Sané, Bayern Monaco – 10,6 milioni netti (20 lordi)

Dusan Vlahovic, Juventus – 10,5 milioni netti (19,4 lordi)

Lucas Hernández, Paris Saint Germain – 10,5 milioni netti (19 lordi)

Joshua Kimmich, Bayern Monaco – 10,3 milioni netti (19,5 lordi)

Bernardo Silva, Manchester City – 10,1 milioni netti (18,3 lordi)