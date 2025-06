Nelson Dida, intervistato da Sportitalia, ha parlato della nazionale brasiliana, all'interno della quale figura Carlos Augusto, ma non solo: "“Siamo in un momento particolare, ma con l’arrivo di Carlo Ancelotti crediamo ancora di più nel fatto di poter fare bene al Mondiale, è da tanto che non lo vinciamo. Neymar? Si è fatto male recentemente, ho letto che ha tanta voglia di tornare, spero che lo faccia bene fisicamente e con la testa”.

Donnarumma è campione d'Europa. Dida ha parlato così: “Il top al mondo? E’ uno dei più forti sicuramente, gli ho scritto anche un messaggio”.