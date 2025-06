Raggiunto da TMW a margine dell'evento 'Wembrace Games' allo Stadio dei Marmi di Roma, Andrea Abodi commenta anche il momento di crisi del calcio italiano, arrivato al culmine appena qualche giorno fa con l'esonero di Luciano Spalletti dal ruolo di ct della Nazionale: "Siamo in un momento di transizione, in cui non è tanto significativo il risultato finale quanto l'impegno per dimostrare di aver fatto tesoro delle difficoltà - la premessa del Ministro per lo Sport e i Giovani -. Ci sono sconfitte sportive e sconfitte nella vita. Se si paga per giocare e per allenarsi, se c'è un rapporto improprio dinanzi al quale è difficile derubricare la gravità... Le sfide che si giocano fuori dal campo sono ancora più importanti".