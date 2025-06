L'ex portiere Simone Braglia, interpellato da TMW Radio, si è espresso su alcuni giocatori in vista del calciomercato estivo.

Frattesi e Vlahovic possono rilanciarsi. Che dice?

"Non credo che sia il Mondiale che decida le sorti di entrambi, è una competizione che come motivazioni lascia il tempo che trovi. Credo che più che rilancio, i giocatori abbiano già deciso il loro futuro. Se fossi la Juve, credo che lo manderei via, così come Frattesi credo debba cambiare aria".

Calhanoglu: che deve fare l'Inter?

"E' obbligata l'Inter a vendere. Il discorso è che ho visto che l'Inter è obbligata a fare una o più cessioni, visto il debito che ha".