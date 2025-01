Radja Nainggolan riparte dal Futsal. L'ex centrocampista dell'Inter, svincolato dopo l'esperienza al Bhayangkara Presisi in Indonesia, non ha ancora annunciato l'addio al calcio ma nelle ultime settimane ha deciso di tuffarsi nel calcio a 5, dove è stato tesserato dall'Hassania Mechelen, squadra belga che ha sede a pochi chilometri da Anversa, città natale del Ninja. L'esordio di Nainggolan era arrivato a fine novembre, ma la sua presenza nelle gare successive ha confermato che non si trattava di un episodio isolato.