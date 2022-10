Incalzato ai microfoni di DAZN in merito alle notizie circolate in questi giorni su un possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved si è espresso in maniera piuttosto netta a pochi minuti dalla sfida contro il Lecce: "La nostra posizione è sempre la stessa: Allegri ha la piena fiducia della società e dei giocatori. È normale quando non stai raggiungendo i risultati che ci siano dei rumors, ce ne saranno ancora molti, ma noi restiamo sulla nostra posizione e vogliamo dare a tutti l'opportunità di fare bene il proprio lavoro".