La decisione dell'Anversa di sospendere a tempo indeterminato Radja Nainggolan, reo di aver fumato una sigaretta in panchina prima della gara contro lo Standard Liegi, non è stata presa a cuore leggero dai vertici del club in accordo con la guida tecnica. A raccontarlo è Mark van Bommel, allenatore del Ninja, che ne ha parlato così ai media: "È la scelta più difficile che può prendere un allenatore - le parole dell'ex Milan e PSV -. Non è una cosa che fai semplicemente. Se penso che sia la decisione giusta? Sì, altrimenti non l'avremmo presa".