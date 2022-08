Mario Balotelli torna a far parlare di sé in negativo. Al termine del match vinto dal suo Adana Demispor per 1-0 ai danni dell'Umraniye Spor, l'ex Inter e Milan dice qualche parola di troppo a Vincenzo Montella, che lo allena da un anno. Il tecnico del club turco prima risponde all'attaccante dandogli le spalle, poi perde le staffe e per poco i due non entrano in contatto. A divederli sono i membri dello staff dell'Areoplanino e alcuni giocatori. "Posso solo dire che da lui ci aspettiamo di più. Poi, sono cose che possono accadere a fine match. Magari l'adrenalina fa dire altre cose, ma per me è finita qui", il commento di Montella, che non svela nulla riguardo al contenuto dell'acceso dialogo con il classe '90.