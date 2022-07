Ancora pochi giorni d'attesa e Old Trafford diventerà la nuova casa di Christian Eriksen, che tante volte ha calcato il palcoscenico del Teatro dei Sogni da avversario: "È sempre stato molto speciale giocarci, sfidando un club così grande come il Manchester United - le parole del neo giocatore dei Red Devils -. Come ho detto, sarà strano essere dall'altra parte. Col Brighton sarà molto intenso e, si spera, un buon modo per iniziare la mia carriera nello United. È il posto perfetto per farlo. Sarà divertente vedere i tifosi, l'atmosfera che ho trovato in questo impianto è sempre stata molto bella, impressionante".