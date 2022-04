Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha commentato l'esclusione di Lukaku dalla partita di quest'oggi contro il Southampton. L'attaccante belga ex Inter ha qualche problema fisico.

"A Madrid ci sarà Lukaku? Non lo so. Ieri non si è allenato, aveva troppo dolore - le sue parole -. Ora ha soltanto due sessioni di allenamento a disposizione. Lunedì partiamo per la Spagna, in questo momento non ho risposte".