Il Modena surclassa il Como per 5-1, ma il grande protagonista della giornata del Braglia non finisce nel tabellino dei marcatori. Tutti in piedi nello stadio emiliano per Luca Tremolada, vecchio prodotto delle giovanili dell'Inter, che è entrato nella storia della Serie B e dei campionati professionistici mettendo a referto ben quattro assist: due per il capitano dei Canarini Antonio Pergreffi, il terzo per Marco Armellino e il quarto per Davide Diaw. Tremolada ha così eguagliato il record già esistente di Marco Mancosu, che nel novembre 2020 ha fatto lo stesso nel 7-1 contro la Reggiana, e di Luca Nizzetto, che nel novembre del 2014 ne aveva forniti 4 in un Crotone-Modena.