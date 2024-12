Ufficializzata la sua elezione a nuovo presidente del Racing Avellaneda, Diego Milito ha espresso così la sua emozione per il raggiungimento di questo grande obiettivo: "Perdonatemi l'emozione, ma questa volta è fortissima, è un sogno che si realizza. Molte cose mi passano per la testa in questo momento. Voglio ringraziarvi, sono in un posto che sognavo. La gente mi ha eletto e questo per me è un impegno e una responsabilità enorme. Lascerò la mia vita in questo club, per proteggere i tifosi che mi hanno dato la possibilità di realizzare questo grande sogno".

Il Principe ha aggiunto: "Sono molto felice. Devo semplicemente ringraziare chi mi ha accompagnato. Dico grazie alla mia grande squadra, ai gruppi, soprattutto a tutti i procuratori che hanno lavorato instancabilmente tutto il giorno, con questo caldo, contando voto per voto. Le persone coinvolte sono state tantissime e voglio ringraziarle dal profondo del cuore". Infine, gli obiettivi: "Non voglio un modello presidenziale. Questo è ciò che dobbiamo combattere. È obsoleto. Se non abbiamo una squadra di lavoro, dove andiamo? Se non ho il meglio nel marketing, dove vado? Se non ho il meglio in finanza, dove vado? Dobbiamo avere gruppi di lavoro professionali e noi come leader abbiamo una visione strategica di ciò che vogliamo. Massimizzare le nostre entrate, tracciare la rotta, proporci come organo di controllo, questo fa il leader", ha concluso.