"Assurde fake news". Così, le persone più vicine ad Antonio Conte liquidano le voci delle ultime ore legate ad un suo possibile approdo al Paris Saint-Germain la prossima stagione, con tanto di richiesta di stipendio da 30 milioni annui e lista di giocatori da acquistare già pronta con Romelu Lukaku in pole position. Secondo la Gazzetta dello Sport, viene bollata come molto fantasiosa la richiesta di non lavorare con il ds Leonardo per avere al suo fianco come ds Gianluca Petrachi, fermo da due anni dopo l’esonero subito a Roma. “Nessun contatto con nessuno”, insistono dall’entourage di Conte dove si chiedono perché stiano circolando notizie destabilizzanti e prive di fondamento.