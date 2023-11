Edin Dzeko ha cominciato la stagione in Turchia con il Fenerbahce con numeri di tutto rispetto. Come evidenzia una classifica pubblicata dalla World Soccer Agency, che ne cura gli interessi, il giocatore bosniaco è il miglior marcatore in Europa tra gli over 34.

Dieci reti, con tre lunghezze di vantaggio su Lewandowski e Giroud, unico insieme a Stuani tra i primi dieci ad avere la stessa età di Dzeko. Gli altri sono tutti più giovani.