L'ex interista Eder festeggia un traguardo importante: 600 gare in carriera, obiettivo centrato con la maglia del Criciuma con cui ha segnato domenica il gol decisivo contro il Vitoria. "Nella mia seicentesima partita della carriera, non potevo chiedere a Dio niente di meglio che una notte così - ha scritto l'attaccante su Instagram - Essere capace di segnare e contribuire a una vittoria così importante mi fa molto felice! Congratulazioni a tutta la squadra per questa grande partita".