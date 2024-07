Tornato alla Sampdoria dopo la stagione trascorsa in prestito all'Inter, Emil Audero potrebbe tornare in Lombardia. L'ex portiere nerazzurro continua ad essere un pallino del neopromosso Como, alle prese con un importante allestimento di rosa.

I comaschi continuano a lavorare per il nuovo portiere ma la trattativa con Pau Lopez non sembra sbloccarsi: nonostante l'accordo con il giocatore, il Marsiglia non intende liberarlo. Muro alzato dai francesi che costringe i lombardi a sondare altre piazze, riportando la bussola verso Genova e verso l'ex Inter, come fa sapere Gianlucadimarzio.com.