Altra coppa per Mauro Icardi che dopo la Supercoppa turca, vince per il secondo anno consecutivo anche il campionato di Turchia con il suo Galatasaray, oltre al personale titolo di capocannoniere, conquistato con 25 reti segnate. Soddisfazioni che la moglie, nonché agente, Wanda Nara celebra tramite un post social, attraverso il quale la show girl argentina si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Altra frecciatina all'Inter dell'agente dell'ex capitano nerazzurro?

"Due anni fa quello che nessuno di noi immaginava, io lo sapevo già - premette Wanda prima di auto-celebrare anche il suo lavoro da agente -. Ti ho portato in Turchia e oggi sei la cosa più grande che esista qui. Devi saper arrivare e soprattutto andar via in tempo dai posti dove non ti apprezzano" si legge come chiaro riferimento al club meneghino ma anche al PSG, club con il quale i rapporti professionali si sono interrotti lo scorso anno con il riscatto del cartellino di Icardi da parte del Gala. "E continuare a aumentare il tuo valore. Goditi ancora una volta una città in più in cui hai messo la corona! Ancora una volta capocannoniere e due volte campione in due anni". Poi la grande stoccata agli haters e ai detrattori: "Alcuni mi hanno mandato a cucinare perché non conosco il calcio... So anche cucinare, 'la donna perfetta esiste'".