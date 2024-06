Un altro ex interista accostato al Como di Cesc Fabregas. L'ultimo della serie è Stevan Jovetic, segnalato oggi da Tuttosport come possibile colpo a sorpresa low cost dei lariani. Ci si lavorerà nelle prossime settimane: Jovetic non si è mai "preso al 100%" con Mendilibar e ora la permanenza all'Olympiakos è a forte rischio. Il giocatore dal 1° luglio è tra l'altro libero a parametro zero.

Jovetic tornerebbe volentieri alla Fiorentina, che però non ha fatto mosse in questo senso. L'entourage del calciatore è atteso in Italia per parlare di altri giocatori della scuderia.