Possibile nuova avventura in Serie A per Antonio Candreva, reduce dalla brutta retrocessione nel campionato cadetto con la Salernitana. Il giocatore, come spiega Tuttosport, può esercitare una clausola da 400mila euro per liberarsi dalla Salernitana e il Monza avrebbe avviato i contatti per l'operazione riguardante l'esperto laterale.