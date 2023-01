L'Al-Nassr non ha intenzione di fermarsi a Cristiano Ronaldo e starebbe pensando a un altro colpo di mercato. Il club arabo avrebbe infatti messo gli occhi su Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter ora in prestito dal PSG al Galatasaray: secondo Sport Mediaset sarebbero già stati avviati i primi contatti con l'argentino.