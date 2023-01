Non c'è solo il Cagliari su Radja Nainggolan. Come riporta Sky Sport, infatti, nella corsa al Ninja si è inserita nelle ultime ore anche la Spal. I ferraresi cercheranno di "sfruttare il rapporto speciale nato ai tempi della Roma fra De Rossi e lo stesso Nainggolan per provare a convincere il giocatore della destinazione", viene riferito.