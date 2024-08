Il Napoli insiste per portare in Campania il nuovo centravanti, nello specifico Romelu Lukaku. L'attaccante del Chelsea è tuttora un esubero, come sempre nelle ultime estati, per i Blues. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, i discorsi riguardanti il belga e Victor Osimhen, che potrebbe fare il percorso inverso, starebbero viaggiando su binari differenti.

I londinesi si sono detti risposti a ridurre la forbice tra domanda e offerta, al momento arrivata da parte del Napoli a 25 milioni più bonus.